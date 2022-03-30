Под Мариуполем ранен бывший журналист одного из мурманских телеканалов, а теперь корреспондент «Известий» Родион Северьянов

Находясь в командировке по заданию редакции, Родион был ранен в ногу. Сейчас состояние журналиста стабильное, ранение он получил, когда пытался помочь бойцу.

По словам Северьянова, первое время после травмы он ещё мог самостоятельно передвигаться, однако, потом сильно ослаб из-за кровопотери. Очевидцы отмечают, что пострадавший военкор продолжал работать перед камерой даже после ранения. Как отметил наш коллега в своём интервью, находясь на больничной койке, по их группе отработал снайпер, который точно видел нашивки «Пресса».

Северьянов освещает ход спецоперации на Украине с самого начала конфликта.