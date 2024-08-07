Под металлическим колпаком, или Что от нас скрывают геодезисты

Геодезисты знают очень много о нашей земле. Например, они владеют информацией о том, где расположены точки поверхности, не имеющие право на движение. Они несут с собой важные сведения для изучения земли, гравитационного поля и даже изменений во времени.

Заинтересовались такими объектами и журналисты «Арктик-ТВ» Кристина Харатова и Максим Петровичев.

В Мурманской области существует сеть геодезических пунктов. По всей территории региона их установлено порядка 11 тысяч. Мы решили узнать об этих сооружениях больше и встретились со специалистами Управления Росреестра на крыше одного из зданий на улице Полярные Зори.

Здесь установлен большой бетонно-металлический пункт федеральной астрономо-геодезической сети. Таких в России всего 115, два из которых расположены в Мурманске и Ловозере. На точке спутниковое оборудование, постоянно передающее систему координат, в том числе в другие государства в рамках договора о международном сотрудничестве. Трогать, пытаться передвигать или ломать геодезические пункты любого вида запрещено. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Мы ежегодно, в соответствии с планом, проверяем состояние наших пунктов, составляем акты. В случае, если выявляем какие-либо повреждения пунктов, составляем протокол об административном правонарушении. И виновных лиц можем привлекать к ответственности».

Геодезические пункты располагаются в разных местах, даже на частных участках. Правда, не все знают, как они выглядят. Давайте посмотрим на ещё один вид – гравиметрический. Таких в нашем регионе 40. Они нередко находятся в подвалах зданий и выглядят как большая монета с номером.

Варвара Черагина, начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Мурманской области: «Гравиметрический пункт - это точка земной поверхности, у которой помимо высоты и координат, определено ещё ускорение силы тяжести. Эти пункты используются для гравиметрических измерений, для исследования фигуры Земли – планеты, всё, что связано с гравитацией. Например, мы находимся на пункте с маркой 3718. Она закреплена в железобетонном монолите 60 на 60 сантиметров. И она определяет сдвижки земной поверхности относительно ядра Земли, а не земной поверхности».

Вне зданий пункты можно обнаружить по сооружениям в виде металлических пирамидок. Под такими располагаются геодезические точки. Но их нижний центр может находиться до 3 метров под землей. Один из таких пунктов государственной геодезической сети 3-го класса Халдеев расположен на сопке вблизи одноименного мыса в районе улице Подгорной.

Варвара Черагина, начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Мурманской области: «В основном государственная геодезическая сеть развивалась в послевоенное время, начиная с 50-х годов прошлого века, и продолжает развиваться по настоящее время. Этот пункт заложен в 70-х годах. Сейчас Росреестр активно развивает геодезические сети. Буквально за 2022-2023 годы создано 83 пункта спутниковой геодезической сети первого класса в нашем регионе. Их устанавливают там, где они не будут подвержены хозяйственной деятельности человека».

Чтобы закрепить результат наших изысканий, мы отправились в центр города, где увидели геодезическую сеть специального назначения. Она создана для выполнения узких задач градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства и недропользования. Пункт, который мы обнаружили, скрыт металлическим колпаком. Он был заложен в 2012 году по инициативе администрации Мурманска.