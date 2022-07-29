Под Мурманском авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили специалисты из Санкт-Петербурга

Максим Королёв, начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра МЧС: «Была обнаружена немецкая авиабомба Sc-50. Она уничтожена на полигоне накладным зарядом. Без происшествий. Авиабомба обезврежена».

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найденную ранее на береговой линии в районе посёлка Минькино, вывезли на полигон и уничтожили. Операцию проводили спасатели из Санкт-Петербурга, которые прибыли в Мурманск специально для этой цели.

Опасную находку на побережье Кольского залива обнаружили во вторник, 26 июля. Инженеры Северного флота идентифицировали снаряд как ЭСЦЭ - 50, немецкая пятидесятикилограммовая фугасная авиабомба времён Великой Отечественной войны.

Сильно проржавевший снаряд представлял серьёзную угрозу. Для его транспортировки и ликвидации в Мурманскую область прилетел пиротехнический расчёт Невского спасательного центра МЧС России. Спасатели аккуратно доставили бомбу на полигон и уничтожили.

Теперь береговая линия рядом с Минькино снова безопасна.

Максим Королёв, начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра МЧС: «Была обнаружена немецкая авиабомба Sc-50. Она уничтожена на полигоне накладным зарядом. Без происшествий. Авиабомба обезврежена».