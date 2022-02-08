Под Мурманском лоси попали в объектив квадрокоптера

Северянин Максим Немченко сумел запечатлеть лосей на камеру квадрокоптера. Мурманчанин поделился роликом с подписчиками в Инстаграм.

Лесных красавцев в естественной среде обитания удалось встретить в двухстах км от Мурманска. Лёгкий квадрокоптер, по словам автора видео, издавал звуки схожие на жужжание пчелы и, скорее всего, не пугал сохатых, тем не менее, они могли почувствовать, что за ними наблюдают.