Под председательством губернатора Андрея Чибиса в правительстве региона провели совещание по профилактике правонарушений в молодёжной среде

Его участники обсудили вопросы профилактики деструктивного поведения подростков и повышения её эффективности. Главной задачей совещания стала выработка дополнительных мер, способствующих более активному вовлечению подростков в общественно-полезную деятельность.

Глава региона подчеркнул, что у нас проводят в этом направлении масштабную работу. Плюс, обновляют инфраструктуру, организуют воспитательные и культурно-просветительские мероприятия для укрепления гражданской идентичности, патриотизма и традиционных ценностей. Активно развивается проект «Работа рядом», в рамках которого трудоустраиваются студенты, безработные и несовершеннолетние. С момента старта в нём приняли участие более 25 тысяч подростков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу в таком режиме, не зачитывания материалов, а коротко – диагностика, дополнительные предложения, чтобы по итогу с совещания мы вышли с набором дополнительных мер и решений, направленных на вовлечение нашей молодёжи в здоровый образ жизни. А второе, чтобы выработать комплекс дополнительных мер в воспитании наших подростков».