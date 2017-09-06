Под «прицелом» закона - 10 раз всё проверь, собираясь на охоту

С конца августа в Заполярье на водоплавающую, полевую, болотно-луговую и степную дичь вновь можно охотиться. Однако, не все могут позволить себе такое хобби. Чтобы пострелять дичь, необходимо разрешение на охоту, на хранение и ношение охотничьего оружия, а также охотничий билет и путевку. Все эти документы можно получить в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области. Есть и ряд других требований.

- Допускается добыча охотничьих ресурсов с ловчими птицами, а также с собаками. При этом, если охота осуществляется с птицей, то у охотника должно быть соответственно разрешение на содержание и разведение такой птицы, а если осуществляется охота с подружейной собакой, то у охотника должно быть ветеринарное свидетельство, так называемый ветеринарный паспорт на собаку, в котором обязательно должна быть отметка о вакцинации от бешенства, - сообщила Людмила Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора.

Нарушение правил охоты может привести к неприятным последствиям. Так, нахождение в общедоступных охотничьих угодьях без разрешения на добычу с охотничьим оружием или не сданное заполненное разрешение, могут привести к административной ответственности. Охота без соответствующего разрешения вне отведенных мест и установленных сроков влечёт за собой возбуждение уголовное дела. Важно помнить, что между такими нарушениями есть очень тонкая грань.

- Грань между административным правонарушением и уголовным преступлением содержится и в наличии квалифицированных признаков. Так, если охота осуществляется лицом с привлечением механического транспортного средства, коим может являться квадроцикл, а в зимний период снегоход, который используется, в том числе и для перевозки охотничьих ресурсов, выслеживания и непосредственно их добычи, то действия данного лица могут быть квалифицированы уже как уголовно наказуемое деяние, - пояснил Алексей Гамаюнов, исполняющий обязанности Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области.

По словам прокурора, многие охотники не знают всех тонкостей законной охоты, поэтому происходят правонарушения. Однако, прежде чем собраться в лес, необходимо 10 раз всё проверить, ведь, как мы знаем, незнание закона не освобождает от ответственности.