Под пристальным наблюдением разведчиков НАТО моряки Северного флота провели учение по поражению корабельной группировки условного противника в Баренцевом море

Несколько дней экипажи кораблей «Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» учились наносить ракетные удары по условному противнику.

В течение нескольких дней многоцелевые фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» отрабатывали задачи по нанесению ракетного удара высокоточным ракетным оружием большой дальности по группировке условного противника в Баренцевом море.

Алексей, командир фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Корабли вышли в море для совместного проведения учений ракетных стрельб, артиллерийских стрельб по фактическим воздушным целям. Все условия приближены к боевым, чтобы в бою это было так же, как должно быть на самом деле».

За работой наших военных моряков наблюдали и экипажи из недружественных стран - речь о главном разведчике НАТО в северных водах.

Ринат, командир боевой части связи фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Использование данной связи производилось в закрытых каналах, чтобы скрыть свои действия, намерения от противника, который мог нас там прослушивать. Также использовали средства светосигнальной связи, работали прожектором, передавали информацию, обменивались с фрегатом «Горшков», флагами обозначали свои действия. Во время выхода на учения с нами постоянно рядом находился РЗК «Марьята» норвежских ВМС, также военно-морские силы США используют в данном районе свои летательные аппараты».

Помимо этого, экипажи фрегатов учились обороняться от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. А также использовали установки для радиоэлектронных помех.

Командир боевой части ракетного-артиллерийского вооружения фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Корабль является многоцелевым. Способен вести боевые действия с противником находясь на воде и под водой, в воздушном пространстве. Для этого на корабле имеются определенные виды оружия, которые способны выполнять поставленную задачу.

На завершающем этапе тренировки моряки фрегатов вместе с экипажами буксира «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин». отработали навыки по спасательной подготовке.