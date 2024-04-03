Топ самых высоких зарплат в начале апреля: кому готовы платить от 250 тысяч рублей и выше в Мурманской областиПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЛАНГЕПАСЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЭТАЖИ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.24 19:30

Под пристальным наблюдением разведчиков НАТО моряки Северного флота провели учение по поражению корабельной группировки условного противника в Баренцевом море

Несколько дней экипажи кораблей «Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» учились наносить ракетные удары по условному противнику.

В течение нескольких дней многоцелевые фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» отрабатывали задачи по нанесению ракетного удара высокоточным ракетным оружием большой дальности по группировке условного противника в Баренцевом море.

Алексей, командир фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Корабли вышли в море для совместного проведения учений ракетных стрельб, артиллерийских стрельб по фактическим воздушным целям. Все условия приближены к боевым, чтобы в бою это было так же, как должно быть на самом деле».

За работой наших военных моряков наблюдали и экипажи из недружественных стран - речь о главном разведчике НАТО в северных водах.

Ринат, командир боевой части связи фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Использование данной связи производилось в закрытых каналах, чтобы скрыть свои действия, намерения от противника, который мог нас там прослушивать. Также использовали средства светосигнальной связи, работали прожектором, передавали информацию, обменивались с фрегатом «Горшков», флагами обозначали свои действия. Во время выхода на учения с нами постоянно рядом находился РЗК «Марьята» норвежских ВМС, также военно-морские силы США используют в данном районе свои летательные аппараты».

Помимо этого, экипажи фрегатов учились обороняться от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. А также использовали установки для радиоэлектронных помех.

Командир боевой части ракетного-артиллерийского вооружения фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «Корабль является многоцелевым. Способен вести боевые действия с противником находясь на воде и под водой, в воздушном пространстве. Для этого на корабле имеются определенные виды оружия, которые способны выполнять поставленную задачу.

На завершающем этапе тренировки моряки фрегатов вместе с экипажами буксира «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин». отработали навыки по спасательной подготовке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ самых высоких зарплат в начале апреля: кому готовы платить от 250 тысяч рублей и выше в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро укрепился почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Жителям Мурманской области вернут более 320 миллионов рублей за отопление-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика