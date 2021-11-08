Под руководством Юрия Сердечкина Координационный совет будет решать застарелые проблемы Мурманска

В столице Заполярья заседание Координационного совета по социально-экономическому развитию Мурманска провели недавно вице-губернатор Юрий Сердечкин и и.о. главы администрации Мурманска Валентина Доцник.

Центральной темой для обсуждения стало финансирование городских событий на следующий год, а также приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Мурманска. К обсуждению ключевых вопросов, связанных с развитием областного центра, помимо экспертов будут приглашены и представители общественности. Кто будет представлять горожан в совете, определят в ближайшее время.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Важно максимально привлечь общественников к этой работе для того, чтобы те вопросы, которые задают внизу, которые задают жители, максимально быстро доходили до нас, чтобы мы могли все сложные и даже неудобные вопросы задать друг другу, коллегам из города и выработать максимально качественное решение».