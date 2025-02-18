Под Санкт-Петербургом водолазы СОБРа «Росомаха» областной Росгвардии приняли участие в тренировке по поиску взрывных устройств

Минусовая температура воздуха и лёд, который нужно преодолеть боевому водолазу. Под водой может оказаться снаряд, поэтому перед ними стоит задача найти его и обезвредить.