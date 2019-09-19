Под Териберкой заложили первый камень будущего ветропарка

Знаковое событие для истории и инфраструктуры области - стартовало строительство ветропарка под Териберкой. В торжественной обстановке был заложен первый камень. Инвестор - итальянская компания Enel.

Это первый подобный проект за полярным кругом, требующий точных расчётов и высоких технологий. Андрей Чибис подчеркнул, что на примере ветропарка будут протестированы материалы и инженерные решения - что особенно интересно для Заполярья.