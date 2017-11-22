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День за днём с «Арктик-ТВ»22.11.17 19:30

Под водой, на воде, на корабле и суше - спецназ обеспечит безопасность

Старейший на Северном флоте отряд морского спецназа отметил 45-ю годовщину. Торжественные события, посвященные дню основания подразделения состоялись в Полярном.

Немногие слышали и знают о том, что на Северном флоте есть свой спецназ. Да ещё какой! Специалисты антидиверсионного отряда могут успешно противостоять потенциальному противнику и  на суше, и под водой. Для таких операций подразделение располагает специальным вооружением, способным метко стрелять, в том числе на глубине в соленой воде. Вот только для того, чтобы записаться в ряды этих бойцов, недостаточно хорошо потягиваться и быстро пробежать стометровку. 

- Прежде всего, чтобы стать офицером спецназа, необходимо иметь определённые физические навыки и физическую подготовку, отметил Андрей Жабко, начальник штаба отряда ПДСС. – Но прежде всего, необходимо желание военнослужащего.

Сейчас морской спецназ имеет прекрасное снабжение. Недавно военные получили новые образцы техники - катер и беспилотный подводный аппарат. По словам ветеранов, так было не всегда. Порой, чтобы наладить все водолазные системы,  приходилось прилагать много усилий и смекалку. 

- В наше время то, что сейчас показывают, мы о таком и не мечтали, - признаётся Андрей Фомичев, помощник командира по МТО в запасе, отряда по борьбе с ПДСС Северного флота. - Мы изобретали свои приспособления.

На построении в честь 45-й годовщины антидиверсионной службы  среди военных в форме особенно выделяются люди в гражданском. Кто-то раньше, а  кто-то позже, служили в отряде. Среди участников  церемонии есть и династии военных. Многие из них вспоминают годы, проведённые в гарнизоне и на флоте, с некоторой долей неподдельной ностальгии. 

- Мы отца редко видели и ждали его прихода с нетерпением. Квартиру драили к его возвращению, - вспоминают Владимир и Евгений Трутневы, ветераны отряда  по борьбе с ПДСС Северного флота. – У нас отношение к отряду очень тёплые. Мы немного сентиментальными становимся с возрастом.  Для нас отряд - это второй дом.

Несмотря на многочисленные дежурства, учения, тренировочные операции и дальние походы, за почти полвека истории существования  спецназовцы ни разу не участвовали в боевых  действиях. Зато неоднократно выступали в роли спасателей и работали на глубине, помогая коллегам. Но нужно  понимать, что в таком деле есть доля секретности и о настоящей работе никто из военных, скорее всего, не обмолвится.

Противодиверсионный отряд в Полярном – старейшее подразделение, но теперь он  уже не единственный на Северном флоте. Спецназ есть почти в каждом гарнизоне, где швартуются корабли. Настоящие спецназовцы, как и остальные военные, умеют не только метко стрелять и бороться с врагом, но и ходить строем, а ещё боевые пловцы отлично  поют.

 

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