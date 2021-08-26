Под водой, на воде, на земле и в воздухе - на Северном флоте под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова провели учение

Эпизоды по единому замыслу разыгрывались в нескольких гарнизонах Северного флота.

В Североморске главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов оценил действия специалистов центра материально-технического обеспечения Северного флота. Учения состояли из нескольких эпизодов. В одном из них были задействованы фрегат «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

Воины-североморцы продемонстрировали навыки ликвидации пожара на судне, условно терпящем бедствие. Спасали людей, попавших в открытую воду, даже с помощью вертолётов. После доставки пострадавших на берег, за работу незамедлительно приступали военные медики.

Врачи могут поставить на ноги даже в полевых условиях. В специальных шатрах они делают неотложные операции.

Недалеко от населенного пункта Кица проводились тренировки по радиоразведке и подавлению радиоэлектронных объектов условного противника. На аэродроме было задействовано 37 летательных аппаратов всех типов.

А всего в учениях приняли участие около 50 кораблей, подлодок и судов обеспечения, около 6 тысяч военнослужащих.