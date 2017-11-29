Под выборы президента отменили «крепостное право»

18 марта следующего года в России состоятся президентские выборы. Подготовка к ним уже началась. Центральная избирательная комиссия страны разработала концепт президентской кампании и сегодня рассказала о нововведениях регионам.

В России на выборах работают более 880 тысяч представителей избирательных комиссий. Все эти люди сейчас проходят тщательное обучение, чтобы президентская кампания прошла без нарушений. Прозрачность - один из главных принципов грядущей кампании. За тем чтобы не было нарушений, проследить сможет каждый: на участках будут работать камеры видеонаблюдения. Также ЦИК планирует активно распространять информацию о кампании. Знать о президентской гонке должен каждый житель России, уверены в избиркоме.

Распространять информацию будут и при помощи баннеров, и через средства массовой информации. Например, на региональном телевидении этой теме будут посвящены 60 эфирных часов, на радио - 40. Поработают специалисты и с аудиторией социальных сетей.

Появятся на избирательных участках и технические новинки. Если к КЭГам - комплексам для электронного голосования - мы уже привыкли, то вот КОИБы будут в новинку. Впрочем, и их пугаться не стоит. Комплекс обработки избирательных бюллетеней - обычная урна с электронной крышкой. Она позволит ускорить процесс подсчёта результатов. Есть и процессуальные изменения.

- Теперь избиратель может включиться в список избирателей по месту своего нахождения, - говорит Елизавета Евсюкова, заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области. – Теперь не обязательна привязка к месту своего жительства. Отмена открепительного удостоверения, как считают в ЦИК, это отмена «крепостного права». Теперь избиратель может за 45 дней прийти в соответствующую территориальную или участковую комиссию, написать заявление и включиться в список избирателей по месту нахождения.