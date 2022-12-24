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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.22 20:30

Под занавес уходящего года: нас ждёт реформирование ВС РФ, вышла книга «Пазрека – сердце Приграничья» и стартовала новогодняя кампания

Министр обороны Сергей Шойгу поручил довести число контрактников в ВС РФ до 695 тысяч человек. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, в котором принял участие и глава государства. При этом, Президент России Владимир Путин отметил, что не планируется заниматься милитаризацией страны и экономики.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели.

А расширить информационные границы нам помогут Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, которая расскажет нам, сколько новых земельных участков появилось в нашем регионе с начала года, а Артём Гончаров, старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС, и Сергей Троцкий, спасатель 1 класса Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС, напомнят нам, какие опасности подстерегают на льду неосторожных любителей рыбалки и покатушек на снегоходах.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил довести число контрактников в ВС РФ до 695 тысяч человек. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, в котором принял участие и глава государства. При этом, Президент России Владимир Путин отметил, что не планируется заниматься милитаризацией страны и экономики. Однако со всеми предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в Вооруженных Силах президент согласился. В том числе с поэтапным повышением призывного возраста. «При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», - заявил глава Министерства обороны.

В Мурманск приехал Герой Российской Федерации и заместитель командира мотострелкового батальона Михаил Попов. Он родился в посёлке Спутник и окончил местную школу. Михаил Сергеевич принимает участие в специальной военной операции с мая этого года, проявляя решительность, мужество и отвагу. Под командованием капитана Попова группа бойцов трое суток сдерживала противостояние с превосходящими силами противника. В результате были уничтожены 150 боевиков и два их танка. За проявленные мужество и героизм Михаил награждён Золотой Звездой Героя России. Также ему досрочно присвоено звание майора. А недавно и школу в Печенге назвали в его честь.

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Мурманский поэт, прозаик и краевед Дмитрий Ермолаев презентовал свою новую книгу под названием «Пазрека – сердце Приграничья». Это очерки истории Борисоглебского выступа на российско-норвежской границе, а также церкви Бориса и Глеба на берегу реки Паз и Пазрецкого саамского погоста.  Произведение автор создавал ни один десяток лет: он ездил на места, про которые рассказывает в книге, общался с местными жителями и изучал архивы. Для полной исторической картины, Дмитрий даже собирал информацию в соседней Норвегии. После чего сопоставлял все полученные данные и складывал, как пазл, в своей книге. Однако, до выхода издания, часть собранных материалов была опубликована в виде статей на страницах областной газеты «Мурманский вестник»…

Мурманские пограничники в Баренцевом море спасли двух рыбаков, лодка которых во время любительского промысла потеряла ход. К слову, в море они вышли несмотря на действующие ограничения. Рыбаки не только подвергли свои жизни опасности, но и нарушили закон. Теперь им грозит административная ответственность. Потерявшее ход маломерное плавательное средство экипаж сторожевого корабля «Полярная звезда» обнаружил в пяти милях от острова Харлов. Двум гражданам, находившимся на борту, была оказана медицинская помощь. Их эвакуировали, а позже доставили в Териберку…

Более 70 активных северянок собрались в центре «Вторая школа» в Никеле. Этот день был наполнен общением, обучением, творчеством и вдохновением. Подробно о форуме «Женщина севера. Путь к себе» смотрите прямо сейчас...

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