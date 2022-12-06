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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.22 19:30

«Подари детям счастье» - предновогодняя акция стартовала в Мурманске

Глава администрации Мурманска принял участие в новогодней благотворительной акции «Подари детям счастье», реализуемой в центрах развития волонтёрского движения. Каждый желающий сможет присоединиться к акции и порадовать юных северян, проходящих длительное лечение в Мурманской областной детской клинической больнице.

Традиционная праздничная пора стартовала по всей стране. Специально для юных северян, которым придётся встречать Новый год в лечебных учреждениях, городские власти организовали акцию «Подари детям счастье». Напомним, администрация Мурманска с 2017 года поддерживает эту инициативу.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это акция проходит для тех детишек, которые проходят долговременное лечение в Мурманской областной клинической больнице. Мы с коллегами не смогли остаться в стороне, мы собрали подарки и сегодня привезли их».

Акция продлится до 26 декабря во всех муниципальных учреждениях Центра развития волонтёрского движения, а это порядка 11-ти молодёжных пространств во всех районах столицы Заполярья, осуществляющих сбор новогодних подарков.

Елизавета Розаева, специалист по работе с молодёжью в Центре волонтёрского движения: «Мы принимаем раскраски, игрушки, карандаши. Но обязательное условие, подарки не должны быть распакованы, они должны быть в заводской упаковке, иначе больница не примет. Если вы хотите сделать доброе дело, то лучше всё-таки купить в магазине какой-нибудь подарок, например, машинку, куклу, что-нибудь такое, чем принести что-нибудь из дома».

Все презенты для юных северян пройдут обязательную санобработку в стенах медучреждения. К слову, цель благотворительной акции – это создание благоприятной и доброжелательной обстановки, позволяющей ребятам отвлечься от больничных будней.

Елизавета Розаева, специалист по работе с молодёжью в Центре волонтёрского движения: «Самое главное - не сам подарок, хотя понятно, что подарок-игрушка она должна понравится ребёнку, главное то, что мы в первую очередь приносим дух Нового года, приносим его в больницу и дарим детям счастье и радость».

Подарки можно принести в любой из молодёжных центров. Их режим работы и адреса можно узнать на официальном сайте молодежь51.рф.

А 28 декабря состоится интерактивная развлекательная программа, в рамках которой волонтёры поздравят около двухсот детей.

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