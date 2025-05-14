Подарили концерт ветерану

Военные следователи вместе с артистами театра Северного флота поздравили труженицу тыла и ветерана Мурманска с 80-летием Победы над фашистской Германией.

Артисты вместе с Александрой Виноградовой спели песни военных лет.

9 мая следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону и артисты Драматического театра Северного флота навестили ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла Александру Виноградову. Она родилась 3 мая 1932 года в Костромской области и с самого начала войны трудилась в колхозе.

Встреча следователей и артистов с Александрой Виноградовой прошла в тёплой и дружеской атмосфере, где концерт дали не только исполнители песен военных лет, но и сама ветеран.