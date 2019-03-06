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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.19 19:30

Подарили концерт женщинам-ветеранам

В преддверии Международного женского дня в ДК «Первомайский» состоялся праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда.  Народные избранники  и творческие коллективы города поздравили женщин с наступающим праздником.

Международный женский день принято отмечать и у ветеранов Мурманска. Женщины с удовольствием собираются на шумные посиделки, вспоминают молодые годы и обмениваются новостями. В предпраздничный день для них особенно приятно получать поздравления из уст гостей.

«Наши ветераны находят время, чтобы заниматься благоустройством города Мурманска, встречаются с молодыми мурманчанам,  занимаются благотворительной деятельностью, - рассказывает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Сегодня ещё будет сказано очень много добрых слов, но самое главное,  я  ветеранам желаю: здоровья и дальнейших дел во благо города-героя Мурманска».

Организовать шумный праздник с пышным застольем удалось только при поддержке мурманского мецената Игоря Мораря. Заместитель председателя Совета депутатов к торжественной дате относится с особой теплотой и считает её святой для всех россиян.

«Я сегодня буду поздравлять женщин, женщин-ветеранов, которые отдали всю свою жизнь на благо своих мужей, сыновей, в конце концов - родного города, чтобы он развивался и строился, чтобы в их семьях был тепло покой и уют, чтобы мужчины всегда хотели возвращать домой, с удовольствием ходили на работу, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Это замечательный праздник для всех наших женщин».

На празднике женщинам-ветеранам подарили букеты с весенними цветами, для них организовали небольшой концерт с живой музыкой. Так что некоторые из участниц встречи, услышав знакомые мелодии, пускались в пляс… 

 

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