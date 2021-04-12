Подарили мурманчанам портрет первого космонавта

60 лет назад прозвучало легендарное: «Поехали!». С итого слова Юрий Гагарин начал свой полёт в космос, став первым человеком, который там побывал. С тех пор это событие отмечается во всем мире. В честь Дня космонавтики в Мурманске появилось граффити с изображением народного героя.

Юра, мы первые! Возможно, именно эту фразу услышал Гагарин, приземлившись на Землю после своего триумфального полёта в космос. Теперь она украшает одну из стен технического здания в Мурманске. Граффити в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос появилось у педагогического колледжа.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ: «Этот объект и для жителей Мурманской области, и для туристов. Около него можно сфотографироваться на память. Я считаю, что место выбрано нами не просто так. Мы это сделали около педагогического училища, где учатся будущие педагоги, они должны знать, понимать, кто такой был Юрий Гагарин, знать историю и доносить это до детей».

Но и без граффити имя первого космонавта знают и в космосе, и на Земле. Оно звучит абсолютно везде и на всех языках. Юрий Гагарин сегодня –настоящая суперзвезда. Ему посвящено множество творческих работ, поэтому сделать что-то оригинальное было действительно сложно.

Стоит только взглянуть на граффити, как сразу хочется улыбнуться, и дело не только в ярких красках. Таким неземным обаянием обладает на рисунке Гагарин.

Светлана Рудакова, начальник отдела по социальным вопросам Мурманского морского торгового порта: «Мурманский морской торговый порт поддержал создание этого граффити. Это знак уважения к поколению наших отцов и дедов и ещё один штрих для того, чтобы наш город стал ярче и уютнее».

Хотелось бы, чтобы в нашем городе появлялось всё больше таких ярких и, радующих глаз акцентов, которые будут привлекать внимание северян и туристов.