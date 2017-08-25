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День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 19:30

Подарили школе детскую площадку

В День знаний учеников 44-й школы ждёт приятная новость – новая детская площадка. Сегодня рабочие устанавливают игровой комплекс на территории общеобразовательного учреждения Мурманска.  Впрочем, есть сюрприз и неприятный – школьный стадион, который обновили несколько лет назад, пострадал от рук вандалов. К первому сентября его постараются успеть привести в порядок.

Вместо пустыря с валунами во дворе 44-й школы к 1 сентября появится современная детская площадка.  Её особенность - яркое каучуковое покрытие, оно обеспечит ребятам не только безопасность, но и хорошее настроение.

- Это большой подарок школе, - говорит Ольга Поддубная, директор школы № 44 г.Мурманска. – Дети будут с удовольствием проводить время на этой детской площадке.

Помимо игрового комплекса на площадке установят урны, скамейки и смонтируют опоры освещения. Здесь свободно до позднего вечера смогут гулять родители с детьми из близлежащих домов.

Также рабочие привели в  порядок школьный стадион, который  недавно он пострадал от рук вандалов.

- Первый раз в городе я увидел, как люди по-варварски относятся к спортивным площадкам, - возмущается Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. -  Повторяю, первый раз такое я увидел.

Дождливые дни выявили и ещё одну проблему  пришкольной территории – лужи на тротуарах и дороге, которые ведут к учебному заведению.  До начала учебного года ямы ликвидируют, так что ученики ноги не намочат. А новый асфальт уложат уже в следующем году. 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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