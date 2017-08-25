Подарили школе детскую площадку

В День знаний учеников 44-й школы ждёт приятная новость – новая детская площадка. Сегодня рабочие устанавливают игровой комплекс на территории общеобразовательного учреждения Мурманска. Впрочем, есть сюрприз и неприятный – школьный стадион, который обновили несколько лет назад, пострадал от рук вандалов. К первому сентября его постараются успеть привести в порядок.

Вместо пустыря с валунами во дворе 44-й школы к 1 сентября появится современная детская площадка. Её особенность - яркое каучуковое покрытие, оно обеспечит ребятам не только безопасность, но и хорошее настроение.

- Это большой подарок школе, - говорит Ольга Поддубная, директор школы № 44 г.Мурманска. – Дети будут с удовольствием проводить время на этой детской площадке.

Помимо игрового комплекса на площадке установят урны, скамейки и смонтируют опоры освещения. Здесь свободно до позднего вечера смогут гулять родители с детьми из близлежащих домов.

Также рабочие привели в порядок школьный стадион, который недавно он пострадал от рук вандалов.

- Первый раз в городе я увидел, как люди по-варварски относятся к спортивным площадкам, - возмущается Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Повторяю, первый раз такое я увидел.

Дождливые дни выявили и ещё одну проблему пришкольной территории – лужи на тротуарах и дороге, которые ведут к учебному заведению. До начала учебного года ямы ликвидируют, так что ученики ноги не намочат. А новый асфальт уложат уже в следующем году.