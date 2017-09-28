Подарили школе новый стадион

В Мурманске продолжается модернизация спортивных площадок на территориях образовательных учреждений. Новое футбольное поле появилось и около школы № 23. Глава администрации Андрей Сысоев в проверил ход завершения работ.

Футбольное поле, круговая беговая дорожка и яркое освещение – всё, что нужно для занятий спортом. Теперь у ребят школы № 23 появился новый стадион. Работы идут полным ходом.

- Будем считать, что это был первый этап, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Причём, очень значительный. Я напомню, что в городе уже модернизировано около 50 спортивных площадок при школах. Могу сказать, что они пользуются большой популярностью у мурманчан. Есть школы, где очередь стоит для включения в футбольные команды, записываются в определённую очередь и занимаются футболом в течение всего года.

На футбольном поле искусственное покрытие. Современный экологичный материал устойчив к северной непогоде. Кроме того, занятия физкультурой здесь безопасны, например, при возможном падении, что в спорте нередкость. Искусственное покрытие смягчит удар. Подрядчик гарантирует, что все работы выполнены качественно, а совсем небольшая задержка сроков – следствие непредвиденных обстоятельств.

- Самая большая сложность была – выполнить качественно свою работу, потому что погодные условия мешали, - сказал Дмитрий Шумеев, подрядчик. – Летом за два дня выпала месячная норма осадков, поэтому мы, скажем так, задержали немного сроки, но это было согласовано с руководством и заказчиком.

Заниматься на стадионе смогут не только ученики школы, но и жители микрорайона. Ремонт планируют завершить уже к октябрю. А дальше будет проводиться модернизация школьного корта. Сейчас работы по благоустройству стадионов ведутся ещё в двух мурманских школах.