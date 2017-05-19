«Подарили» юбилярам праздничный троллейбус

В Мурманске близится одно из самых значимых событий года - в ноябре у Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова юбилей – 85 лет. В преддверии этого праздника коллектив компании «Электротранспорт» торжественно выпустил по маршруту номер 6 троллейбус с праздничной символикой «Кировки».

- Мы давние друзья с коллективом Дворца культуры, - говорит Сергей Коробков, директор АО «Электротранспорт», - поэтому сегодня с радостью скажем: «В добрый путь, троллейбус!», на котором нанесена информация о коллективе ДК».

- Мы говорим большое спасибо коллективу «Электротранспорта», лично Сергею Евгеньевичу Коробкову, потому что это действительно очень хороший подарок для нас, - говорит Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Последние приготовления, наведение окончательного лоска и от депо с яркими надписями «85 лет» троллейбус вышел на свой маршрут.

Пассажиров, которые заходили на остановке в праздничный троллейбус, встречали аниматоры, которые подготовили развлекательную программу – викторины с вопросами о ДК и акцию «Счастливый билетик». Помимо интеллектуальных развлечений, организаторы мероприятия устроили и флешмоб, в котором принимали участие все пассажиры.

Самым удачливым горожанам вручали подарки - диски с заполярными мелодиями и воздушные шарики.

Праздничный троллейбус будет колесить по городским улицам до конца этого года.