Подарить новогоднее чудо детям, оставшимся без родителей, совсем просто

Небольшой подарок – уже даст понять, что мир не без добрых людей и есть те, кто поможет им. Возможно, именно поэтому уже много лет в Мурманской области так востребована акция «Новогоднее чудо».

Эта большая ёлка в одном из торговых центров Мурманска не просто украшение, а место, где сбываются детские мечты. Одна часть её ветвей украшена игрушками, а другая – открытками с новогодними просьбами малышей, оставшихся без попечения родителей. А неравнодушные северяне стараются осуществить пожелания ребят.

Дети мечтают не только об игрушках и гаджетах, есть и совершенно простые просьбы, которые организаторы стараются украсить дополнительными впечатлениями.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Например, есть подарок коньки. И мы сейчас договариваемся с хоккейной командой о проведении хоккейного матча на территории детского дома. Есть подарки, требующие эмоционального открытия. Есть мальчик, который хочет сходить на рыбалку. Эта открытка очень быстро ушла, так как Мурманская область располагает водоёмами и возможностями».

Акция «Новогоднее чудо» проводится в Мурманской области уже 15 лет. В этом году своих подарков ждут около 400 ребят.

Стоит отметить, что помощь в осуществлении детских мечтаний оказывают волонтёры. Они прошли специальное обучение с психологами на тему общения с детьми. С этого года активисты не просто собирают и передают подарки, но проводят встречи с малышами. Даже помогают им писать письма Деду Морозу.

Вадим Негру, волонтёр: «Помощником Деда Мороза быть интересно, потому что мне общение с людьми интересно. Потому что люди приходят разные, каждый преподносит свой подарок по-разному. Соответственно, у каждого свой посыл, свои идеи».

Завершится сбор подарков 20 декабря. А затем волонтёры отправятся вручать их детям.