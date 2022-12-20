Подарить ребёнку зимнюю сказку может любой желающий

В Мурманске продолжается благотворительная акция «Новогоднее чудо», участие в которой приняли и члены правительства Мурманской области.

Ёлки, на которых организаторы акции «Новогоднее чудо» разместили открытки с пожеланиями детей из социальных учреждений, были расположены по всему городу. Северяне могли сорвать конверт, узнать о том, чего хочет ребёнок, воплотить эту мечту в жизнь. А неравнодушные волонтёры трудились над тем, чтобы посылка дошла точно в руки адресату.

В здании правительства региона на ёлке уже не осталось таких записок, зато появились заветные подарки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этих пакетах ровно то, что попросили детишки. Здорово то, что огромное количество взрослых делают для тех детей, которые находятся в разных социальных учреждениях, действительно делают праздник радостный, покупая те подарки, в которых нуждаются эти детишки. Поэтому я всем небезразличным хочу сказать огромное спасибо».

В обращениях ребят можно увидеть совершенно разные пожелания: от игрушек до встречи с любимым персонажем мультфильма. Но от этого взрослым становится ещё интереснее погружаться в детский мир.

Ольга Трифанова, организатор проекта «Новогоднее чудо»: «В прошлом году одна из девочек в Мурманском социальном центре помощи семьи и детям очень хотела, чтобы на Новый год к ней пришла Эльза – аниматор. Вот в этом году желание повторилось, видимо, ей очень понравилось».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Каждый раз пожелания детей разные, но в этом году один ребёнок пожелал свитшот с известным репером. Мы понимаем, что все дети любят сладости, поэтому в составе подарка, в том числе мы положили сладости».

В благодарность за приятные сюрпризы дети также подготовили подарки, сделанные своими руками.

Ольга Трифанова, организатор проекта «Новогоднее чудо»: «В этом году мы решили пойти немножко дальше, мы попросили детей вместе с воспитателями сделать небольшие сувениры в качестве ответного спасибо тем людям, которые каждый год участвуют в нашем проекте. Поэтому все подарки сделаны руками детей на каких-то мастер-классах или на каких-то занятиях вместе с воспитателями».

На данный момент в обработке у проекта более 400 подарков, почти все пожелания были разобраны. Несколько открыток осталось только на ёлке в отеле «Меридиан».