Подарить вторую жизнь пациенту, который находился на грани смерти

Это, пожалуй, одна из высших наград для любого врача.

Анатолию Савчуку 65 лет, большую часть своей жизни он проработал докером-механизатором, на здоровье не жаловался. Но в прошлом году при прохождении планового обследования ему порекомендовали заменить аортальный клапан. Но в тот момент он не догадывался, что операция нужна экстренно.

Анатолий Савчук, пациент МОКБ им. П.А. Баяндина: «С прогулки пришёл домой и жену встретил, она с магазина пришла. Потом ничего не помню. Жена говорит, упал в коридоре и всё. Очнулся я только через два месяца в реанимации областной клиники».

В ноябре прошлого года скорая помощь привезла Анатолия в Мурманскую областную клиническую больницу с острым инфарктом миокарда, а позже у пациента был обнаружен критический стеноз аортального клапана. В сочетании двух патологий состояние было очень тяжёлым, пациента несколько раз подключали к механической поддержке сердца и лёгких.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог МОКБ им. П.А. Баяндина: «В рентгеноперационной мы восстановили кровоток по инфаркт зависимой артерии, думали, что недуг победили. После того, как механическая поддержка была прекращена, хирурги ещё не успели ушить место удаления канюль из бедренных сосудов, как у пациента возник выраженный отёк легких, клиническая смерть. Начались реанимационные мероприятия, повторное подключение к механическое поддержке».

Каждая из патологий по отдельности могла привести к летальному исходу, а в совокупности вероятность была ещё выше. Врачи боролись за жизнь до последнего, да и сам пациент был намерен выжить!

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог МОКБ им. П.А. Баяндина: «Он большой молодец, он боролся, он цеплялся всячески, он понимал то, что мы ему говорили. Он всячески пытался помогать, молодец, что не опускал рук, он очень нам помогал. Его стремление жить - это давало большую надежду, что мы вместе справимся».

Всего под экстракорпоральной мембранной оксигенацией Анатолий пробыл почти три недели. После длительной стабилизации состояния ему сделали операцию по протезированию сердечного клапана.

Константин Субботин, сердечно-сосудистый хирург МОКБ им. П.А. Баяндина: «Такие протезы имеют длительный срок использования. Всё на самом деле очень индивидуально, но речь идёт больше, чем о десятилетии - точно для большинства случаев. Это может быть и 10, и 20 лет. Но бывают случаи, когда и раньше приходят пациенты с проблемами на протезе, но это крайне редко».

Чтобы предупредить подобные ситуации в целях профилактики необходимо хотя бы раз в год делать ЭКГ и ЭХО сердца. Ведь такой случай исцеления очень редкий не только в нашей стране, но и за рубежом.

Сейчас Анатолий восстанавливается дома, больше отдыхает, проверяется в поликлинике и частенько навещает своих спасителей с благодарностями.