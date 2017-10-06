«Подарите мне море» - состоялось посвящение в курсанты студентов МГТУ

Впереди годы учебы, а пока на лицах вчерашних школьников улыбки и волнение. В зале Центра «Лапландия» сегодня прошло посвящение в курсанты студентов МГТУ.

Авторским исполнением песни Юрия Визбора «Подарите мне море» в «Лапландии» первокурсников встретил курсант МГТУ. Он знает уже точно, что своё будущее свяжет только с морем. Как сложится жизнь у тех, кто сегодня сидит в зале, пока неизвестно. Недавние абитуриенты, вчерашние студенты и только теперь – курсанты.

- Это день, который полностью посвящен первокурсникам, нашим ребятам, которые поступили в университет, - говорит Сергей Агарков, ректор МГТУ. - Мы сегодня будем их чествовать, мы их будем сегодня поздравлять, мы их будем напутствовать на многотрудный период в жизни, который им предстоит пройти в университете, который, как мы считаем, даст и путевку в жизнь, которая позволит им сделать успешную карьеру.

Кроме официальных гостей в зале находятся и те, на кого невозможно смотреть без улыбки. Курсантов-новобранцев поздравляют квнщики университетской команды «Морская академия». Весёлые и находчивые на своём примере показывают, что институт – это начало многих дорог. Для них всё начиналось точно также – с посвящения в курсанты.

Сегодня на концерте нет приглашённых артистов, студенты МГТУ сами звёзды. Участие в общественной жизни – существенная часть студенчества и шанс показать себя.

Всего на празднике было больше тысячи курсантов и слушателей из средней и высшей мореходок. Впереди у каждого из них тяжелые годы обучения. Но именно они сделают из этих ребят профессионалов своего дела.