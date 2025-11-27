Подарки акции «Коробка храбрости» вручили юным северянам в Детской областной больнице

Юные пациенты получили не только подарки, но и пожелания скорейшего выздоровления.

Андрей Федосеев раньше помогал в защите Родины на СВО, а теперь поддерживает юных северян. Он решил принять участие в акции «Коробка храбрости» и подарить детям подарки, чтобы им не было скучно лежать в больнице.

Андрей Федосеев, участник программы «Герои Севера», участник акции «Коробка храбрости»: «Для меня большая честь поучаствовать в данной акции, потому что наши дети тоже находятся в тяжёлых условиях, которые сейчас проходят длительное лечение. Данная акция хотя бы немножко позволяет им почувствовать радость, которую им дарят жители не только нашей большой страны, но и нашего региона».

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Начинали мы с совсем небольших объёмов, даже вообще не было коробки, всё это было в пакетах подарочных. Такие масштабы это начало приобретать в последние, наверное, лет пять-шесть. С каждым годом объёмы растут, растёт количество подарков».

В Мурманск подарки детям привозят из разных городов Заполярья. В этот раз из ЗАТО Видяево приехали несколько «коробок храбрости».

Ольга Патраманская, глава ЗАТО Видяево: «Мы на протяжении многих лет участвуем в этом проекте. Ежегодно мы стараемся собрать как можно больше таких подарков - вещей, которые нужны сегодня нашим деткам. Тем деткам, которые находятся на длительном лечении. И это самое главное. Почему? Потому что дети, которые находятся в больничных помещениях, нуждаются в отвлечении от тех реалий, которые сегодня с ними происходят».

Сейчас в Мурманске на лечении находятся около 300 детей из разных уголков региона, трое малышей находятся в реанимации. Все они нуждаются не только в качественном лечении и уходе, но и в поддержке, которую им оказывают северяне – участники акции «Коробка храбрости».