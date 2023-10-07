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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.23 20:30

Подарки к 107-летию Мурманска: соглашение с «S7 Group» о стратегическом сотрудничестве, альманах стихов, аудиогид для троллейбусов и установка опор для светодинамических перетяжек

Правительство Мурманской области и «S7 Group» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске. Кроме того, правительство Мурманской области и «S7 Group» договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра «Новый Мурманск»...

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гость студии: Игорь Валериевич Артеменко, начальник Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева, Игорь Афанасьев, старший инспектор по боевой физической подготовке, Варвара Бурак, делопроизводитель отдела административной работы.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по федеральному бюджету на следующие три года, участие в мероприятии принял глава региона.

Правительство Мурманской области и «S7 Group» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске. Кроме того, правительство Мурманской области и «S7 Group» договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра «Новый Мурманск», он, к слову, будет перенесён на другую территорию, один из объектов построят на улице Подгорной. «Кроме того, компания примет участие в преображении столицы Кольского Заполярья и разработке мастер-плана города Мурманска», – сообщил губернатор. Для подготовки квалифицированного персонала «S7» планирует активное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом, на базе которого появится специализированный компьютерный класс. «S7 Group» – крупнейший частный авиационный и технический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки, внедрения и развития различных современных инженерных и IT-решений.

Военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп Северного флота, а также отдельной бригады морской пехоты отрабатывали навыки прыжков с парашютом. Учения состоялись на одном из полигонов в Заполярье.

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы новых учащихся. Торжественное обязательство дали 87 первокурсников, поступивших в учебное заведение в этом году.

На проспекте Ленина приступили к установке опор для светодинамических перетяжек. Такие же световые украшения были установлены два года назад на участке от переулка Русанова до площади Пять Углов. Сейчас работы ведутся на продолжении главного проспекта Мурманска — до улицы Карла Либкнехта, сообщает администрация города. Монтаж осуществляют преимущественно с тротуаров. В местах, где это не представляется возможным, работы будут проводиться со стороны проезжей части с предварительным ограничением движения первой полосы. Монтаж завершат в декабре. Режим работы светодинамических перетяжек подстроят под график работы уличного освещения. В настоящее время разрабатываются новые сценарии анимации.

Поездки на общественном транспорте станут разнообразнее и интереснее. В Мурманске создадут аудиогид для троллейбусов.

В Калининграде впервые прошла образовательная конференция «Балтийская звезда». Этот проект является продолжением известной по всей стране «Звезды Севера».

На это неделе мы все поздравляли столицу Заполярья с днём рождения. 4 октября 107 лет назад был заложен Романова-на-Мурмане, сегодняшний город-герой Мурманск. 

Ко дню рождения города мурманские поэты презентовали альманах стихов о Мурманске. Тираж пока небольшой – 200 книг, но они не планируют останавливаться только на этом. Впереди – выпустить и второй сборник.

Мурманская епархия сделала подарок северянам к 107-летию города, организовав выставку уникальных фоторабот.

Северяне любят свой город и на вопрос, чем Мурманск отличается от остальных, отвечают: «Людьми».

Ещё раз всех мурманчан поздравляю в Днём города. а о том, как мы его в этом году отмечали, расскажем в следующем выпуске программы «Итоги».

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