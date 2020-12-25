Подарки от главы Мурманской области и главы муниципалитета получили юные александровцы

Новогодние поощрения за особые успехи в учебной, общественной, спортивной и творческой деятельности – приятная традиция большого ЗАТО.

Сложно представить, что празднования Нового года совсем не будет, хотя в год пандемии уже перестаёшь чему-то удивляться, в том числе и новым ограничениям и правилам. Но они создаются для взрослых и взрослыми, а вот детям хочется верить в чудо. Именно его прежде всего и подарили ребятам главы региона и большого ЗАТО. Особые новогодние подарки получили почти пятьсот юных дарований - ребят, отличившихся в учёбе, творчестве и спорте.

В коробках – сладкие угощения и сувениры, которые подарят новогоднее настроение школьникам.