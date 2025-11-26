Подарки, собранные во время акции «Коробка храбрости», уже доставили в травматологическое отделение Мурманска

Лежать в больнице бывает немного страшно и даже скучно не только взрослым, но и детям. Чтобы время проходило приятней и интересней, ежегодно перед новогодними праздниками маленьким пациентам вручают подарки за смелость.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «В травматологическом отделении дети лечатся не по одному разу, они требуют постоянного наблюдения, прохождения реабилитации, поэтому многие из них уже ждут, что им придёт такой подарок. Это, на самом деле, очень важно. Именно при хороших эмоциях и выздоровление приходит раньше».

Акция «Коробка храбрости» началась с небольшой коробки с подарками перед Новым годом ещё 13 лет назад. За это время проект так масштабировался, что презенты детям дарят круглый год.

Евгений Васюхичев, вице-председатель Мурманского отделения «Опора России»: «Надо быть немножко добрее, чужих детей не бывает, если им хорошо, то и нам всем светло. Все мои сотрудники тоже в этом участвуют. Когда они узнают о акции, они готовы каждый что-то принести, купить, потому что мы все понимаем, что детям нелегко в больнице, им крайне тяжело - нет родителей, нет родных».

Предприниматели, депутаты и жители города стараются принять участие в доброй акции, приносят развивающие игры, логические развлечения и другие забавы, чтобы можно было скрасить время юных северян, проведённое в больнице.

Роман Пономарев, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «Из маленькой коробочки превратились в огромный «паровоз». Почему? Потому что за время последней акции мы в Мурманской области собрали 12 тысяч подарков для детей. Это огромная цифра, если мы так экстраполируем на всю страну, то во всей стране было собрано более 500 тысяч. Представляете? Маленькая Мурманская область - 12 тысяч подарков?!».

Сбор подарков стартовал 10 ноября, акция продлится до 2 декабря. В прошлом году к акции присоединились 166 тысяч человек по всей стране, а в этом участников может стать ещё больше. Подарки можно принести в общественные приёмные. В Мурманской области их 24.