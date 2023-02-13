Подарки запрещены: в мурманском тайм-кафе с енотами меняют правила посещения

После трагедии, произошедшей с Урсулой, руководство заведения решило скорректировать условия для гостей.

Напомним, неизвестный посетитель накормил животное ядом, за её жизнь несколько дней боролись врачи. Для этого Урслулу даже перевезли в Мончегорск, но усилия оказались безрезультатными.

Теперь заходить к енотам в кафе можно только в резиновых тапочках, которые обрабатывают сотрудники заведения. Подарки для животных запрещены. А ещё посещать тайм-кафе могут люди старше 5 лет и при строгом выполнении установленных правил.

Расследование смерти Урсулы продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело маленького енота не кремировано, предстоит взрытие.