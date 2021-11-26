«Подарок для мышки» поможет проникнуться духом сказочного чуда

До Нового года осталось чуть больше месяца, а в областном театре кукол идут репетиции праздничных спектаклей. На малой сцене сейчас проходят репетиции новой постановки питерского режиссёра Алексея Шульгача «Подарок для мышки».

«Подарок для мышки» - пьеса, поставленная по мотивам одноименной сказки современной писательницы Ирины Зартайской. Режиссёром-постановщиком спектакля стал Алексей Шульгач, который вместе женой приехал в областной театр кукол из Санкт-Петербурга, чтобы подарить мурманчанам новогодний праздник.

Алексей Шульгач, режиссёр-постановщик спектакля «Подарок для мышки»: «Наша философия состоит в том, чтобы спектакль был интересен всем возрастам. Чтобы мамы с папами не уперлись в телефоны: папа в змейку играет или пишет другу: после спектакля встретимся. Чтобы всем было интересно, каждый узнал себя».

В этом новогоднем представлении только два актёра. Они исполняют роли всех персонажей. Например, Сергей Репин играет ёлку, снеговика, снегиря, папу и сына. Как признаётся артист, этот непростая, но очень интересная задача.

Сергей Репин, заслуженный артист России, актёр Мурманского областного театра кукол: «Там очень сложно, когда надо постоянно вместе говорить одновременно. Попадать друг в друга – это самое сложное».

Увидеть новый спектакль «Подарок для мышки» дети и их родители смогут уже 24 декабря в Мурманском областном театре кукол. Его создатели уверены, что каждый зритель сможет проникнуться духом сказочного чуда.