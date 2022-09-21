Подарок к Дню города: в Мурманске завершают ремонт участка дороги на улице Софьи Перовской

Обновляют магистраль в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть уже заасфальтировали. Сейчас строители ведут работы на тротуарах и прилегающей территории.

Выполнить ремонт без временного ограничения движения в этом месте у специалистов не получилось, поэтому здесь нередко образовывались пробки. Всего же, согласно федеральной программе, в Мурманске в этом сезоне обновят 29 участков, большая часть из них уже сдана в эксплуатацию,

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Хочу попросить прощения у горожан, у гостей нашей столицы за то, что они столкнулись с пробками. Это неизбежность, но эти работы нужно выполнить, мы завершим их в кратчайшие сроки. Я уверен, что до Дня города все работы по проспекту Ленина будут завершены, по Подгорной улице мы также на следующей неделе работу завершим. Но это очень большие участки, которые позволят нам в ближайшие годы не сталкиваться с какими-то сложностями по основным магистралям».