Подарок к Новому году получили специалисты Мурманской областной станция переливания крови

В учреждении завершают тесты новой морозильной камеры, в которой будут хранить запас плазмы для всего региона.

Стратегический запас здоровья – именно так можно назвать уникальный банк свежезамороженной плазмы крови, который хранится в Мурманской областной станции переливания. От него зависит результат сотен высокотехнологичных операций и спасение пациентов, находящихся в критических состояниях. Ценный ресурс нужно правильно хранить для того, чтобы в любую минуту плазма могла сохранить человеку жизнь.

Недавно на станции завершили плановую замену важного оборудования. В строй введена новая морозильная камера, способная безопасно хранить более двух с половиной тонн плазмы.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Эта камера отечественного производства, технологический суверенитет соблюдён полностью. Предыдущая камера 2009 года завершает свой срок эксплуатации, поэтому очень своевременное плановое решение по замене морозильной камеры было реализовано в жизнь.

Новая камера прослужит более 20 лет. Особые температурные условия современного оборудования – гарантия долгосрочного хранения плазмы.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «В тамбуре, который перед камерой, температура минус 12 градусов, чтобы не было резкого перепада при входе в камеру. А в самой камере сейчас минус 35».

Плазма должна хранится при температуре ниже минус 25 градусов, однако специальные условия создают зазор, чтобы даже небольшое отклонение от нормы не привело к порче запасов. К слову, ручка двери морозильной камеры оснащена таким образом, что человек изнутри сможет её открыть даже, если двери захлопнулись на ключ.

После того, как камеру разгерметизировали и слегка повысили температуру в помещении, спустя 10 минут – столько рассчитано на загрузку или разгрузку плазмы - генератор вновь начинает выравнивать её до необходимых минус 35 градусов.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «Есть два компрессора, которые работают по отдельности. Это обеспечивает большую надежность».

Нужную температуру контролирует компьютер, который постоянно собирает информацию, исправно ли работает морозильная камера. В случае критического повышения температуры датчик загорится красным цветом и оповестит о проблеме.

А что будет, если вдруг весь город обесточит? На этот случай в учреждении есть свои резервы.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «У нас есть дизельный генератор. В таком случае камера будет работать».

Стоимость такого новшества составила 57 миллионов рублей. Его приобретение состоялось в рамках плана «На Севере – Жить». В январе, после финальных испытаний, в камеру перенесут весь запас плазмы.