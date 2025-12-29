30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.25 19:30

Подарок к Новому году получили специалисты Мурманской областной станция переливания крови

В учреждении завершают тесты новой морозильной камеры, в которой будут хранить запас плазмы для всего региона.

Стратегический запас здоровья – именно так можно назвать уникальный банк свежезамороженной плазмы крови, который хранится в Мурманской областной станции переливания. От него зависит результат сотен высокотехнологичных операций и спасение пациентов, находящихся в критических состояниях. Ценный ресурс нужно правильно хранить для того, чтобы в любую минуту плазма могла сохранить человеку жизнь.

Недавно на станции завершили плановую замену важного оборудования. В строй введена новая морозильная камера, способная безопасно хранить более двух с половиной тонн плазмы.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Эта камера отечественного производства, технологический суверенитет соблюдён полностью. Предыдущая камера 2009 года завершает свой срок эксплуатации, поэтому очень своевременное плановое решение по замене морозильной камеры было реализовано в жизнь.

Новая камера прослужит более 20 лет. Особые температурные условия современного оборудования – гарантия долгосрочного хранения плазмы.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «В тамбуре, который перед камерой, температура минус 12 градусов, чтобы не было резкого перепада при входе в камеру. А в самой камере сейчас минус 35».

Плазма должна хранится при температуре ниже минус 25 градусов, однако специальные условия создают зазор, чтобы даже небольшое отклонение от нормы не привело к порче запасов. К слову, ручка двери морозильной камеры оснащена таким образом, что человек изнутри сможет её открыть даже, если двери захлопнулись на ключ.

После того, как камеру разгерметизировали и слегка повысили температуру в помещении, спустя 10 минут – столько рассчитано на загрузку или разгрузку плазмы - генератор вновь начинает выравнивать её до необходимых минус 35 градусов.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «Есть два компрессора, которые работают по отдельности. Это обеспечивает большую надежность».

Нужную температуру контролирует компьютер, который постоянно собирает информацию, исправно ли работает морозильная камера. В случае критического повышения температуры датчик загорится красным цветом и оповестит о проблеме.

А что будет, если вдруг весь город обесточит? На этот случай в учреждении есть свои резервы.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «У нас есть дизельный генератор. В таком случае камера будет работать».

Стоимость такого новшества составила 57 миллионов рублей. Его приобретение состоялось в рамках плана «На Севере – Жить». В январе, после финальных испытаний, в камеру перенесут весь запас плазмы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Поцелуй сквозь стену». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар снижается почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске в районе дома №37 по проспекту Кирова специалисты «Мурманскводоканала» оперативно устранили аварию-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»