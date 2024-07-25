Подарок на 10-летие юной северянки - прыжок с парашютом с высоты 3000 метров

Подарки на день рождения бывают разные. Мурманчанка решила сделать своей дочери незабываемый.

Джастина – разносторонний и любознательный ребёнок. Главное увлечение юной северянки - исследование мира и своих возможностей. Футбол, борьба, занятия на гитаре, также девочка в свои юные годы уже сыграла в кино и в нескольких театральных постановках. А ещё, будучи большой поклонницей рока, снялась в клипе мурманской метал-группы «Нереида».

Джастина попробовала себя во многом, но главной её мечтой стало покорение неба. Поэтому на 10-летие девочка попросила подарить ей прыжок с парашютом с высоты 3000 метров.

Джастина-Ульяна Маринина: «Пока мы ещё не прыгали, было страшно. Когда меня только прицепили, я видела, что моя очередь настала. Меня прицепили, мы полетели. Пока парашют не раскрылся, я думала, что мы все умрём, но мы не умерли. И парашют раскрылся, мы благополучно приземлились».

Исполнить мечту помогла отважная мама Джастины. Но, заразившись энтузиазмом своего ребёнка, она решила, что тоже прыгнет. Вместе с инструкторами они совершили прыжки в тандеме.

Инна Маринина, мама Джастины: «Джастине было проще. Они там вообще выкручивали с инструктором сальто. У меня такого не получилось по причине, что я физиологически, скажем так, не выдержала. Мы там спокойно с моим инструктором летели, я его немножко, наверное, этим даже расстроила».

Инна Маринина, мама Джастины: «И там были все очень весело настроены, скажем так. Это было очень всё легко морально. Если какие-то сомнения остаются у человека, я не про себя говорю, а вообще, то решится легче с этими людьми, потому что они очень юморные, очень весёлые, очень зажигательные. С ними было очень приятно провести это время».

Конечно, на прыжке с парашютом маленькая экстремалка не собирается останавливаться. В планах исследовать и подводный мир, например, поплавать с акулами.

Полагаем, и с этим юная Джастина справится так же легко и получит море новых впечатлений, ведь рядом у неё надежная опора и поддержка – её мама.