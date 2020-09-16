Подарок школярам! Футбольное поле – в этом году, а беговая дорожка – в следующем

На спортивной площадке мурманской школы № 11 работы ведутся строго по графику и совсем скоро они должны завершиться. Проверить, как продвигается устройство стадиона, приехал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Строительство стадиона на территории школы № 11 в Мурманске ведётся в два этапа. Сначала появится футбольное поле с искусственной травой, новым ярким освещением и ограждением. А через год будет построена беговая дорожка вокруг него.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас беговая дорожка в соответствии с нашим же планом будет обустраиваться в следующем году. В этом году к 1 октября мы получаем новое футбольное поле. Оно будет соединено пешеходной связью с территорией школы. А в следующем году мы доделываем беговую дорожку вокруг стадиона».

Прослужит новое поле при должном обращении около 10 лет, поделился сити-менеджер Евгений Никора. Доступ к стадиону будет открыт не только для школьников, но и для детей, живущих в ближайших домах. Только спортивный объект будет открыт до 9 вечера, пока работает школа.

Ирина Мазилкина, директор мурманской школы № 11: «У нас три часа уроки физкультуры и большой объём времени отводится на игровые виды спорта. Поэтому мы нуждались в таком поле. В прошлом году построили детский спортивный игровой комплекс. Там играют ребята младшего школьного возраста. А теперь у нас будет футбольное поле».

Также для развития массового детского спорта в этом году новые стадионы с искусственным покрытием появились на территориях ещё трёх мурманских школ.