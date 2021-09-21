140 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Мончегорске (+26) и Кандалакшском районе (+17).

Подавляющее большинство случаев тяжёлого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает ТАСС.

Харрис напомнила, что вакцины от COVID-19 «были созданы для предотвращения госпитализации, тяжёлого протекания болезни и смерти и они делают это очень хорошо». Официальный представитель порекомендовала черпать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и Министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам.