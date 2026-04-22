Подавляющим большинством голосов региональный парламент принял отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства региона за 2025 год.

«Арктик-ТВ» продолжает рассказывать об итогах заседания в Мурманской областной Думе, на котором депутаты приняли ежегодный отчёт губернатора Андрея Чибиса о результатах работы регионального правительства за 2025 год.

Напомним, что доклад коснулся главных сфер жизни северян – социальной, экономической, медицинской и многих других.

Ежегодный отчёт губернатора Андрея Чибиса отражает системную работу правительства Мурманской области и региональной Думы. Взаимодействие органов власти указывает на высокие показатели в становлении Арктики. Согласно оценке Фонда развития гражданского общества, наша область занимает девятое место в федеральном рейтинге по социальному благополучию.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «По всем другим направлениям мы отмечаем те изменения, которые есть. На самом деле, это всё делается для того, чтобы жители Мурманской области смогли качественно жить здесь, получать образование и могли привлекать других специалистов сюда своим примером».

Наш регион занимает лидерские позиции во многих рейтингах по различным направлениям. Одно из них касается сферы образования, которая стремительно развивается в последние годы в нашем регионе.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Это, благодаря той работе, которая проводится командой губернатора, крупных компаний, бизнеса с образовательными учреждениями, когда компания уже сама создаёт траекторию подготовки кадров для того, чтобы ребята потом пришли работать на эти предприятия».

Депутаты Мурманской областной Думы отмечают, что представленный отчёт свидетельствует о том, что главная ценность Арктики – это человек. Бюджет нашего региона, как всегда социально ориентирован, даже, несмотря на то непростое время, в которое мы сейчас живём.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Поддержка семей - у нас сейчас 13 тысяч северянок получили «зарплату мамы», 1400 семей получили в 2025 году региональную помощь материнского капитала. Меры поддержки семей, которые требуют этой социальной поддержки, по образованию, здравоохранению, все эти меры поддержки не только сокращаются, они планомерно увеличиваются».

Экономическое развитие крайне важно для повышения уровня благополучия северян. Именно поэтому инвестиции, которые вкладываются в Мурманскую область, дают действенный результат.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В 2025 году у нас доходная часть 125 млрд, а если взять 2019 год, то она была меньше ста миллиардов рублей. Это говорит о том, что, благодаря таким инвестициям, экономика, как бы не было тяжело, развивается».

По поручению Президента России в этому году и до 2030 года из федерального бюджета ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей на реализацию программы реновации ЗАТО. Это позволит обеспечить долгосрочную поддержку военных гарнизонов и городов в Мурманской области.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «С учётом поручения Президента России по развитию Трансарктического транспортного коридора, Северного морского пути, с учётом планов сформировать новую обновленную стратегию развития Российской Арктики до 2050 года, необходимо, чтобы у нас были действенные инструменты для реализации этих задач и мощные вовлеченные драйверы».

Подавляющим большинством голосов региональный парламент принял отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства региона за 2025 год.