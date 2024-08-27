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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.24 19:30

Подбираем фирменную одежду на осень и зиму на «Нордических выставках» в Мончегорске, Оленегорске и Ковдоре

С 28 августа по 1 сентября включительно Мончегорск, Оленегорск и Ковдор посетит «Нордическая выставка» верхней одежды мировых европейских брендов из Канады, Финляндии, Италии, Норвегии и Германии.

Последняя неделя лета! А это отличный повод и последнее предложение купить по летним ценам с огромными скидками одежду европейского качества!

Магазины качественной верхней одежды зарубежных брендов продолжают закрываться. Однако, шанс приобрести качественные премиальные вещи по выгодной цене есть. На «Нордических выставках» российская компания «Орсо Груп» реализует остатки ассортимента из ушедших с рынка магазинов. Каждая модель представлена всего в двух-трёх экземплярах. Но если покупателю удаётся найти подходящий размер, то экономия на покупке может составить больше половины стоимости вещи в обычных магазинах. На экспозиции представлена как зимняя одежда, так и актуальные демисезонные модели: кожаные плащи, двусторонние дублёнки, функциональные пилоты и не только.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки, большой ассортимент на демисезон - это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы тоже не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Только пять дней - с 28 августа по 1 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70%, будет представлена в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (1-й этаж); в Ковдоре по адресу: улица Кирова, 10 (помещении бывшего магазина «Связной»). И в Оленегорске на Ленинградском проспекте, 5 (1-й этаж, слева от магазина «Магнит», время работы здесь - с 11 до 19 часов).

 

 

 

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