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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.20 19:30

Поддержать пожилых и тяжелобольных северян

Социальные выплаты, обращение о необходимости производить централизованную закупку лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии и другие социально значимые инициативы – в Мурманской областной Думе проходит заседание комитета по социальной политике и охране здоровья.

Прожиточный минимум пенсионеров увеличился на 5%. Об этом говорили на прошлом заседании Мурманской областной Думы. Было принято решение предоставить доплаты к социальной пенсии пожилым северянам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Теперь прожиточный минимум снова увеличивается.

На 806 рублей увеличатся и доплаты к социальной пенсии. Также представители комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья решили поддержать обращение коллег из других регионов к правительству России. Касается оно централизованной закупки лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии. Это заболевание, считают депутаты, должно лечиться за счёт бюджета страны.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья: «Тяжелейшее заболевание. Мы все помним Мишу Жукова. Стоимость этого лекарства баснословна. Сегодня в России зарегистрирована «Спинраза», лекарственный препарат, его стоимость 48 миллионов в год. А лечение, поддерживающее лечение, больше 30 миллионов в год. Скажите, семья, бюджет областной, в состоянии выдержать такую нагрузку? Нет, конечно.

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