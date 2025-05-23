Поддержи Марианну Ежову из Полярного: продолжается голосование за самого «Народного почтальона»

В полуфинал Всероссийского конкурса вышла сотрудница третьего почтового отделения из города Полярного. Марианна Ежова может представить Мурманскую область в очном этапе.

Больше трёх лет на приёме посылок, доставке писем и денежных поступлений: Марианна Ежова откликнулась на вакансию почтальона спонтанно и на удачу – теперь не мыслит жизни без ежедневных встреч с клиентами и разговоров с коллегами. Именно они и поддержали участие Марианны в региональном конкурсе «Земский почтальон», в котором она одержала победу. Следующий этап - всероссийский.

Марианна Ежова, почтальон, г. Полярный: «Моя цель - получить новые эмоции и знания, потому что мы встречаемся с людьми со всей России. Берем что-то новое от других. Хочу раскрыть свою профессию. Я пришла работать, потому что вечно в движении. Я очень активный человек. Если бы мне предложили другую работу, к примеру, оператором, я бы ни за что не согласилась, потому что я не смогу сидеть на месте».

Чтобы стать лучшим «Народным почтальоном» Марианне предстоит обойти коллег из других 85 регионов, поэтому без поддержки жителей региона ей точно не справиться. Отдать свой голос за конкурсанта от Мурманской области можно в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице «Почты России». Голосование продлится до 5 июня.

Победитель будет приглашён на финал конкурса в Москву.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня «Почта России» обеспечивает важную миссию по доставке писем, посылок в зону СВО. Это имеет непреходящее значение. Может, поэтому в текущем году Владимир Владимирович Путин обратил внимание на то, чтобы выделить поддержку «Почте России», в том числе и на эти позиции».

Современное почтовое отделение – это квалифицированные сотрудники, широкий спектр услуг, а главное, доступность к корреспонденции даже в сельской местности. В отдаленных от региональных центров городах и посёлках стараются поддерживать презентабельность отделений. В 2022 году полярнинская почта прошла через этап модернизации. Были полностью заменены коммуникации, электропроводка, выполнена отделка помещений, обновлены мебель и техника.