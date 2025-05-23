В Мурманской области расширяют проект «Работа рядом»: теперь в нём смогут участвовать мамы в декрете24 мая в Мурманске пройдёт субботник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.25 19:30

Поддержи Марианну Ежову из Полярного: продолжается голосование за самого «Народного почтальона»

В полуфинал Всероссийского конкурса вышла сотрудница третьего почтового отделения из города Полярного. Марианна Ежова может представить Мурманскую область в очном этапе.

Больше трёх лет на приёме посылок, доставке писем и денежных поступлений: Марианна Ежова откликнулась на вакансию почтальона спонтанно и на удачу – теперь не мыслит жизни без ежедневных встреч с клиентами и разговоров с коллегами. Именно они и поддержали участие Марианны в региональном конкурсе «Земский почтальон», в котором она одержала победу. Следующий этап - всероссийский.

Марианна Ежова, почтальон, г. Полярный: «Моя цель - получить новые эмоции и знания, потому что мы встречаемся с людьми со всей России. Берем что-то новое от других. Хочу раскрыть свою профессию. Я пришла работать, потому что вечно в движении. Я очень активный человек. Если бы мне предложили другую работу, к примеру, оператором, я бы ни за что не согласилась, потому что я не смогу сидеть на месте».

Чтобы стать лучшим «Народным почтальоном» Марианне предстоит обойти коллег из других 85 регионов, поэтому без поддержки жителей региона ей точно не справиться. Отдать свой голос за конкурсанта от Мурманской области можно в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице «Почты России». Голосование продлится до 5 июня.

Победитель будет приглашён на финал конкурса в Москву.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня «Почта России» обеспечивает важную миссию по доставке писем, посылок в зону СВО. Это имеет непреходящее значение. Может, поэтому в текущем году Владимир Владимирович Путин обратил внимание на то, чтобы выделить поддержку «Почте России», в том числе и на эти позиции».

Современное почтовое отделение – это квалифицированные сотрудники, широкий спектр услуг, а главное, доступность к корреспонденции даже в сельской местности. В отдаленных от региональных центров городах и посёлках стараются поддерживать презентабельность отделений. В 2022 году полярнинская почта прошла через этап модернизации. Были полностью заменены коммуникации, электропроводка, выполнена отделка помещений, обновлены мебель и техника.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:00«Венеция зовёт». Художественный фильм (16+)23:30«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Налог на профессиональное безделье: за — только 17%, против — 63% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар теряет почти 2,5 копейки-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Быт на грани выживания: бывшее общежития на Фестивальной улице разрушается из-за постоянных потопов и пожаров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»