Поддержка бизнеса и пожилых граждан, туризм, подготовка к борьбе со снегом и новые троллейбусы для Мурманска - в правительстве региона состоялось оперативное совещание

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области в начале совещания отметил, что 30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли новые регионы. Интегрироваться в общее социально-экономическое пространство сегодня им помогают остальные области страны. В том числе и наш Кольский край активно поддерживает Приморский район Запорожской области. Гражданские специалисты сегодня обновляют там инженерные сети, строят, лечат и делают всё, чтобы новый регион почувствовал себя частью большой страны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За полгода, с момента как Мурманская область заключила соглашение с Приморским районом, в соответствии с решением Президента России мы уже отработали на сорока объектах. Многие из них действительно жизненно важные. Это мы отдельно обсуждали. Ещё раз хочу сказать спасибо своим коллегам за работу».

А уже в эти выходные Мурманск отпразднует своё 107-летие. В день празднования на линии города выйдут 30 новых троллейбусов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Увидеть часть из них можно будет на проспекте Ленина. На улице Воровского традиционно будет открыта ярмарка «На Севере – вкусно». В разных локациях будут организованы интерактивные площадки».

Также во время оперативного совещания поговорили о мерах поддержки, которые действуют для пожилых северян. Это, в том числе оплата проезда в медицинские учреждения для пенсионеров, которые проживают в отдалённых посёлках Ловозерского и Терского районов. Также в регионе сейчас создаётся новая система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Пока она будет работать лишь в некоторых муниципалитетах в рамках пилотного проекта.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Для обеспечения комплексной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, проводятся мероприятия по созданию системы долговременного ухода. Это новое направление в социальном обслуживании. В августе этого года Мурманская область вошла в число пилотных проектов по внедрению системы долговременного ухода».

Обсудили вопрос помощи малому и среднему предпринимательству. Сегодня в Мурманской области действует 51 мера поддержки бизнеса. Недаром за год количество самозанятых в регионе выросло на 42%, а количество предприятий малого и среднего бизнеса - более чем на 4%».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это и гранты, «Губернаторский старт», который включает до двух миллионов рублей за открытие своего дела. 3 октября завершается приём заявок на второй этап отбора. Тоже осталось времени совсем немного, поэтому, кто хочет подать заявку, поторопитесь, пожалуйста».

Губернатор во время оперативного совещания поделился хорошей новостью. Мурманская область по итогам минувшего летнего туристического сезона стала одним из лидеров по привлечению гостей из других регионов страны. По сравнению с 2022 годом приток туристов вырос на 39%.