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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.23 19:30

Поддержка киберспортсменов и развитие любительского спорта: Андрей Чибис провёл встречу с физкультактивом региона

Председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта России выступил с предложением создать студенческую лигу, которая будет представлять Заполярье на всероссийских соревнованиях.

По словам главы региона, это предложение, поступившее во время встречи с физкультурным активом области, было одним из самых оригинальных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы обязательно возьмём в работу всё, что касается киберспорта. Тема требует активного развития, это полезно и с точки зрения профориентации. Мы сосредоточимся на этом уже в нынешнем году».

Уже есть решение сделать в Мурманском арктическом университете специальную площадку с техникой и оборудованием для тренировок киберспортсменов. Инициаторы уверены, достижения в этом направлении у молодых людей будут. Пока же губернатор вручил федеральные и региональные награды северянам, показавшим лучшие результаты в других видах спорта, а также внесшим вклад в развитие этой сферы.

Одна из награжденных - Татьяна Кравчук, тренер-преподаватель по натурбану из Кандалакши.

Татьяна Кравчук, тренер-преподаватель по натурбану, г. Кандалакша: «У нас ребята приходят, приводят их и родители с 5 лет. У нас есть специальные маленькие саночки, готовим потом наших будущих спортсменов».

Не одним натурбаном живёт регион. В Заполярье немало спортивных школ, которые готовят и будущих профессионалов. Речь не только о зимних видах спорта. Среди успешных - атлеты и пловцы.

Иван Лобанов, пловец, г. Апатиты: «Для меня спорт - это поддержка тонуса и частица кайфа».

На встрече поступили и другие предложения, например, во время Праздника Севера не проводить другие масштабные соревнования вне программы, так как это мешает концентрироваться участникам. Губернатор подчеркнул, что это важное замечание, которое стоить рассмотреть.

Также Андрей Чибис поручил не проводить яркие соревнования и события параллельно.

Развитию спорта в регионе уделяется особое внимание. На эту сферу за 4 года направлено порядка 10 млрд рублей.

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