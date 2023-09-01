Поддержка малого и среднего предпринимательства активно развивается в Мурманской области, или Сергей Аникиев, хореограф, руководитель студии танца, реализует свою мечту

В нашем региона достаточно людей, влюбленных в свой северный край. Сергей Аникиев - не исключение, который с детства мечтал танцевать.

Пожалуй, многие хотели, когда-нибудь открыть свое дело. Для Сергея Аникиева это была заветная мечта, которую хотелось осуществить с самого детства. Сейчас его знают многие в Мурманске. «А, это тот Сережа, который танцует», - говорят люди.

А всё началось в 2016 году, когда парень купил абонемент в одну из лучших танцевальных школ Москвы. Потом случился кастинг в шоу «Танцы» на «ТНТ» и куча других творческих проектов. В один момент парень решил вернуться в любимый Мурманск и развивать искусство хореографии в родном регионе. Не сразу все получалось, приходилось искать деньги, менять помещения, но сейчас всё наладилось и теперь он с гордость рассказывает о своём проекте.

Сергей Аникиев, хореограф, руководитель студии танца: «Я в большей степени благодарен своей команде, потому что мы вместе стены красили, вместе ремонт делали. У меня даже остались архивное видео. Вместе укладывали ламинат и чаи тут гоняли. Это было всё здесь? А потом пришли ребята и нарисовали граффити».

В декабре студии исполняется 5 лет. За это время удалось собрать команду из 20 педагогов и открыть столько же направлений танца. У Сергея амбициозные планы в масштабе нашей области.

Сергей Аникиев, хореограф, руководитель студии танца: «Мне здесь интересно, так как мурманчане - народ танцевальный. Я считаю, что у нас большой потенциал. По сравнению с другими региональными городами, например, Ярославль, Нижний Новгород. Они более танцевальные, но и там населения больше, но я считаю, что у нас достаточно хороший потенциал. Мы молодой город, у нас, конечно, много уезжает подростков, а я как раз агитирую, чтобы они сюда возвращались и оставались».

В развитие студии помог региональный медиапроект «PROбизнес». Сергей стал победителем и получил сертификат на 300000 рублей.

Благодаря этому о его студии говорили на всех информационных ресурсах города, что помогло привлечь учеников. И первой такой ученицей стала Ирина Кузнецова.

Ирина Кузнецова, ученица студии танца: «Записалась на пробное занятие в день открытых дверей. Пришла, мне понравилось, я осталась. Стала танцевать, развиваться и потом из ученика стала частью команды. Помогаю развивать студию и с удовольствием сейчас это делаю».

Ребята активно участвуют в проектах по развитию малого предпринимательства в Мурманской области и в конкурсах на получение губернаторского гранта. Сергей планирует масштабировать своё творчество на другие муниципалитеты области.