Поддержка мобилизованных северян, празднование годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, модернизация системы регионального здравоохранения – вопросы оперативного совещания

Началось оперативное совещание с патриотической темы. В эти выходные более 11 тысяч северян приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, были подведены итоги регионального конкурса «Край Героев». В нём победила команда из полярнинской школы №1, которая отправится в Музей Победы в Москве.

Очередное оперативное совещание под руководством Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, провели в региональном правительстве. На повестке дня были рассмотрены вопросы поддержки мобилизованных северян, празднования годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а также безопасности на дорогах и модернизации системы регионального здравоохранения.

Началось оперативное совещание с патриотической темы. В эти выходные более 11 тысяч северян приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, были подведены итоги регионального конкурса «Край Героев». В нём победила команда из полярнинской школы №1, которая отправится в Музей Победы в Москве.

Далее губернатор напомнил о мерах поддержки для тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Члены семей мобилизованных по телефону могут получить консультацию, в том числе и по мерам поддержки. Например, участники СВО включены в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с единовременной выплатой в 1,5 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В число мер поддержки в Мурманской области входит единовременная выплата в 100 тысяч рублей для семьи мобилизованных, дополнительно по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка. Благодаря оперативному принятию областной Думой наших законопроектов, школьники и студенты колледжей из семей участников СВО уже получают бесплатное горячее питание. А для малышей мы сделали бесплатным посещение детских садов».

Также неравнодушные северяне и предприниматели продолжают поддерживать мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В рамках акции «Север помогает» собрано более 25 тонн продуктов и вещей, которые в сотрудничестве с Северным флотом отправляются именно нашим служащим.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Технология с Северным флотом отработана. Помощь мы отправляем непосредственно в войска. Надо, чтобы жители региона понимали, всё то, что собирается в рамках общественной приёмной партии и акции «Север помогает», идёт непосредственно туда».

Далее губернатор и министры перешли к теме здравоохранения. В Мурманской области продолжают модернизацию первичного звена. В этом году на 17 объектах укрепляют материально-техническую базу и закупают 57 единиц оборудования. Также до конца года будут введены в эксплуатацию две амбулатории и ФАП.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Продолжаем капитальный ремонт в учреждениях здравоохранения Колы, Заполярного, Мурманска, Оленегорска, Ревды, Мончегорска и Кандалакши. Очень масштабный проект и важная задача»

На минувшей неделе ЦУР зафиксировал 1050 сообщений. Из них немалая часть в блоке «Дороги» касались текущего состояния и недостаточного освещения отдельных трасс. Кроме этого, в комментариях в социальных сетях северяне обсуждали аварии, случившиеся из-за резкого похолодания. Губернатор попросил всех автомобилистов и пешеходов быть аккуратными и внимательными на дорогах.