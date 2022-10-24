На Украине имеется мотив для применения «грязной бомбы» - генерал-лейтенант Игорь КирилловМГТУ + МАГУ = МАУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.22 19:30

Поддержка мобилизованных северян, празднование годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, модернизация системы регионального здравоохранения – вопросы оперативного совещания

Началось оперативное совещание с патриотической темы. В эти выходные более 11 тысяч северян приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, были подведены итоги регионального конкурса «Край Героев». В нём победила команда из полярнинской школы №1, которая отправится в Музей Победы в Москве.

Очередное оперативное совещание под руководством Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, провели в региональном правительстве. На повестке дня были рассмотрены вопросы поддержки мобилизованных северян, празднования годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, а также безопасности на дорогах и модернизации системы регионального здравоохранения.

Началось оперативное совещание с патриотической темы. В эти выходные более 11 тысяч северян приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, были подведены итоги регионального конкурса «Край Героев». В нём победила команда из полярнинской школы №1, которая отправится в Музей Победы в Москве.

Далее губернатор напомнил о мерах поддержки для тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Члены семей мобилизованных по телефону могут получить консультацию, в том числе и по мерам поддержки. Например, участники СВО включены в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с единовременной выплатой в 1,5 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В число мер поддержки в Мурманской области входит единовременная выплата в 100 тысяч рублей для семьи мобилизованных, дополнительно по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка. Благодаря оперативному принятию областной Думой наших законопроектов, школьники и студенты колледжей из семей участников СВО уже получают бесплатное горячее питание. А для малышей мы сделали бесплатным посещение детских садов».

Также неравнодушные северяне и предприниматели продолжают поддерживать мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В рамках акции «Север помогает» собрано более 25 тонн продуктов и вещей, которые в сотрудничестве с Северным флотом отправляются именно нашим служащим.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Технология с Северным флотом отработана. Помощь мы отправляем непосредственно в войска. Надо, чтобы жители региона понимали, всё то, что собирается в рамках общественной приёмной партии и акции «Север помогает», идёт непосредственно туда».

Далее губернатор и министры перешли к теме здравоохранения. В Мурманской области продолжают модернизацию первичного звена. В этом году на 17 объектах укрепляют материально-техническую базу и закупают 57 единиц оборудования. Также до конца года будут введены в эксплуатацию две амбулатории и ФАП.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Продолжаем капитальный ремонт в учреждениях здравоохранения Колы, Заполярного, Мурманска, Оленегорска, Ревды, Мончегорска и Кандалакши. Очень масштабный проект и важная задача»

На минувшей неделе ЦУР зафиксировал 1050 сообщений. Из них немалая часть в блоке «Дороги» касались текущего состояния и недостаточного освещения отдельных трасс. Кроме этого, в комментариях в социальных сетях северяне обсуждали аварии, случившиеся из-за резкого похолодания. Губернатор попросил всех автомобилистов и пешеходов быть аккуратными и внимательными на дорогах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги третьего квартала в судостроительной отрасли России по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Путешествие во влюбленность». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Скидку в 30% на портале «Госуслуги» отменят с 1 января будущего года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар снизился на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика