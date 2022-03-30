«Поддержка». Первое Мурманское общество взаимного кредита – островок стабильности

21-25 марта в Москве провели ежегодный форум кредитных союзов России. В нём традиционно приняла участие делегация от Первого Мурманского общества взаимного кредита.

На площадках форума вместе с депутатом Государственной Думы, председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым, представителями МГУ Ломоносова и Центрального банка России обсудили перспективы сектора в новых экономических реалиях, возможности участия кредитных кооперативов в национальных проектах.

Иван Новиков, председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Очевидно, что на сегодняшний день кооператив является островком стабильности для граждан. Мы не зависим от колебания рынков валют и независим от международных санкций. Сегодня, как и всегда мы продолжаем разрабатывать отличные программы по сбережениям с выгодными ставками и высоким процентом для наших пайщиков. Это 24% годовых - самая высокая ставка на рынке сбережений на сегодняшний день. Наши консультанты с удовольствием ответят на наши вопросы и предложат выгодный тариф для вас. Мы благодарны мурманчанам и жителям области за то, что они 12 лет выбирают Первое Мурманское общество взаимного кредита».

Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений «Поддержка» со ставкой 24% годовых, но и другие выгодные тарифы: на короткие и длительные сроки, с пополнением и без. Также в Первом Мурманском действует программа, которая позволит заработать 1, 2, 3 и более тысячи рублей за нового привлечённого по вашим рекомендациям клиента по сбережениям.

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