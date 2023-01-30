Поддержка предпринимателей, Праздник Севера и гуманитарная помощь участникам СВО - главные темы оперативного совещания в региональном правительстве

88-й Праздник Севера откроют на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Старт масштабному спортивному событию дадут 4 марта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Праздник будет проходить больше месяца. Жителей и гостей региона ждут соревнования по зимним видам спорта, традиционный Мурманский лыжный марафон, «Гонка Героев» и много других зрелищных мероприятий».

С каждым годом Полярная Олимпиада привлекает всё больше спортсменов и болельщиков со всех уголков страны. В 2022 году Праздник Севера посетили больше 35 тысяч человек.

Во время оперативного совещания в региональном правительстве глава региона объявил о запуске с февраля проекта «Работа рядом».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В муниципалитетах меня неоднократно спрашивали про эту возможность. Особенно радует, что в основном интересовались молодые ребята – студенты и старшеклассники. Поэтому принято решение запустить проект фактически с начала года. Средства на эти цели будут направлены из резервного фонда правительства Мурманской области, а возможность устроиться на подработку будет действовать весь 2023 год».

Не прекращается помощь, которую оказывают все жители Заполярья участникам спецоперации, мобилизованным и жителям новых регионов России. Так в Ростов и Белгород отправлены ещё 20 тонн гуманитарного груза.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта помощь собрана в рамках партийного проекта «Север помогает».

Ещё одной важной темой во время заседания стал вопрос поддержки предпринимателей и сельхозпроизводителей региона. Позитивных цифр динамики роста в докладе много, сейчас время возможностей, время занимать опустевшие ниши, говорят эксперты, а объём выданных грантов, субсидий и займов тому подтверждение.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «На 2023 год основная наша задача – увеличивать доступность и популяризация тех займов, которые представлены в ФОРМАПе».

Прозвучала информация, что в 2022 году сумма поддержки предпринимателям региона составила 869 млн рублей.