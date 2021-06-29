Поддержка рождаемости, развитие здравоохранения, строительство жилья – в региональном правительстве подвели итоги реализации национальных проектов

В начале заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал коллег обращать особое внимание на быструю и грамотную реализацию национальных проектов, а также оперативно реагировать на любые возникающие трудности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нет не решаемых проблем, просто нужно вовремя понимать и расшивать, как говориться, слушать все стороны и снимать эти вопросы».

Кроме того, глаза региона отметил, что управлять Заполярьем станет проще благодаря единой цифровой платформе, которая помогает работать региональному правительству: собирать и анализировать информацию, взаимодействовать с жителями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На этой цифровой платформе управления регионом, которая заработала в Центре управления регионом, с 1 июля все объекты национальных проектов будут доступны и видны для ответственных руководителей».

По словам Андрея Чибиса, результаты прошлого года, несмотря на всю его тяжесть, стали выше, чем в 2019-ом, почти 95% выполнения от общего плана. Задача этого года – реализовать все незавершенные проекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году нужно завершить стройки, реконструкции, ремонты по 350 объектам – это огромное количество. Принципиально важно, чтобы это было сделано».

Губернатор отметил хорошие темпы дорожных работ. Своё положительное влияние оказала разработка нового порядка заключения и исполнения контрактов. Теперь подрядчик вынужден предоставлять результаты своей работы поэтапно. По поручению Андрея Чибиса все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Темпы ремонтных работ по дорогам выше, чем в прошлом году. Наша задача, посмотреть ещё на те участки дорог, которые не вошли в этот план, попытаться дополнительные деньги получить из федерального бюджета. Мы этим сейчас занимаемся для того, чтобы в этом году ещё больше дорожного полотна отремонтировать».

Предварительные итоги реализации национальных проектов представила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

По словам заместителя губернатора, в условиях набирающей темпы пандемии приходится сталкиваться и с определенными трудностями. В большей степени это касается проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас идёт акцент на разворачивание коек, на организацию работ «красных зон». Мы вынуждены начинать переводить работников из первичного звена в «красные зоны». Конечно, самые большие риски у нас в этой части».

Проекты «Здравоохранение» и «Демография», к слову, являются самыми капиталоёмкими среди других. Общий объём финансирования составил около 15 миллиардов рублей.