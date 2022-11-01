Поддержку семьям мобилизованных готова оказать компания, занимающаяся организацией труда осуждённых, приговорённых к принудительным работам

Об этом рассказал её руководитель Алексей Круглин, который и принимает заявки от семей.

Каждое такое обращение во избежание недоразумений будет проверятся через военкоматы, ведь в этом случае организация оказывает услуги безвозмездно.

Алексей Круглин, руководитель компании «Меркурий-М»: «Заявку подать очень просто. Я готов оставить свой номер телефона. Что касается видов помощи, то, по сути, это любые работы, связанные с домом, дачей. Работы, которые семья в отсутствие мобилизованного не может выполнить.