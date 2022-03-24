Поделились опытом в спасении людей

В Коле прошли областные соревнования для тех, кто специализируется на спасении людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заполярные пожарные на скорость состязались между собой в навыках проведения аварийно-спасательных работ во время ДТП.

Краеугольным камнем соревнований спасателей была и остаётся работа на время. В этот раз участникам нужно было вытащить условно пострадавшего человека из машины, попавшей в автокатастрофу. Дело это непростое, требующее не только выучки, доведённой до автоматизма, но и слаженной работы всей команды, любая ошибка здесь может дорого обойтись в будущем.

Денис Терехов, командир отделения Пожарной части №30 г. Кировска: «Самое сложное - думать о том, что это может быть реальная ситуация».

В состязании приняли участие не только сотрудники МЧС, сюда смогли приехать практически все, кто имеет квалификацию профессионального спасателя.

Анатолий Залесов, заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны и защите населения от ЧС, и пожарной безопасности Мурманской области: «Собираются команды федеральной противопожарной службы, муниципальных образований, субъектов противопожарной службы. Ребята смотрят, кто как работает, различные есть приёмы, способы в работе. Нацелены на совершенствование и показать – кто первый».

Самый быстрый результат показала команда Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Второе место заняли пожарные из Печенги, а «бронзу» забрали специалисты мурманской Аварийно-спасательной службы.