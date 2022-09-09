«Поделись своим знанием!» - ученики школы №1 им. Погодина окунулись в профессию журналиста

Отобрали микрофон и приступили к записи стендапа. Но мы юным коллегам только рады. Шестой класс погодинской школы города Полярного имеет уникальный образовательный профиль – «журналистика». И в рамках Всероссийского проекта «Поделись своим знанием!», в котором в качестве спикеров удалось поучаствовать корреспонденту и оператору телеканала «Арктик-ТВ», ребята открывают для себя новые возможности. Например, в прямом смысле, попасть в телевизор и стать полноценным участником сюжета.

Ульяна Гусева, ученица 6 класса школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «В журналистике можно вкладывать свои мечты. Эта профессия мне просто нравится».

Даже если не все из ребят станут акулами пера, навыки и качества журналиста им точно пригодятся в любой другой профессии или в повседневной жизни

Арина Артёмова, ученица 6 класса школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Журналист не запинается, у него хороший словарный запас, по крайнем мере, у многих».

А ещё журналист - немного волшебник, признались нам школьники. Магом ненадолго стал каждый ученик класса, приняв активное участие в записи интервью.

Павел Щеглов, студент филиала МГТУ, г. Полярный: «На самом деле, хотелось бы немного больше узнать о профессии журналиста. Считаю, что это очень интересно и планирую связать свою жизнь в будущем с этой профессией».

Посчастливилось стать телезвездой даже преподавателю. Но в таких акциях он участвует ежедневно, признался Марк Владимирович, делясь со студентами своими знаниями в аудитории учебного заведения. Возможно, что его преподавательский подход зацепит кого-то из ребят и зажжёт педагогическую искру.

Марк Дьячков, преподаватель филиала МГТУ, г. Полярный: «Хотелось бы, чтобы кто-то увлёкся своей профессией, на которую они обучаются. Загорелись, развивались, обучались… А потом несли свои знания молодёжи, подрастающему поколению».

Впервые просветительская акция состоялась в сентябре прошлого года. Уроки от лекторов - успешных предпринимателей, учёных и государственных деятелей были организованны в стенах российских школ. Тогда состоялось более 5000 таких встреч.